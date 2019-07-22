تقرير قانوني: 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزيّ تضر باقتصاد البلاد

2019/07/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الى المجلس الأعلى المعني بالمكافحة..عدد مصارفنا الاهلية يتجاوز مثيلاتها في بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً بغداد ـ الصباح الجديد : كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، امس الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية.وذكرَ المركزُ في تقريره الذي رفعهُ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتلقت الصباح ...

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