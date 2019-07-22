نوّاب: خلافات الانتخابات المحلية مستمرة وكركوك المعرقل الأبرز

2019/07/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثوا عن تسوية اغلب المواد ويأملون بإجراء الاقتراع في موعده بغداد – وعد الشمري: ما زال مجلس النواب عاجزاً عن تمرير التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن نواباً أكدوا سعيهم لإجراء الانتخابات في موعدها، لافتين إلى تسوية اغلب النقاط الخلافية، مشددين على أن المشكلة الأبرز التي ما زالت قائمة تتعلق بإمكانية حصول الاقتراع في ...

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