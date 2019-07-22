القضاء يطالب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والتعجيل بالتحقيق الإداري

2019/07/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد في أثناء توليهم مهام تنفيذية ، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن زيدان اجتمع ...

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