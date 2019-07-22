2019/07/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U686Ia7RG0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الليلة_ويه_دعدوش | سر اختيار الفنان ستار خضير لدور الملك غازي في الفيلم الشهير بالتسعينات) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الليلة_ويه_دعدوش | سر اختيار الفنان ستار خضير لدور الملك غازي في الفيلم الشهير بالتسعينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).