عضو بمجلس كربلاء:قانون سانت ليغو بنسبة 1.9 المصوت عليه بالبرلمان اليوم دكتاتورية بلباس ديمقراطي

2019/07/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشرى حسن عاشور قرار مجلس النواب التصويت على اعتماد نسبة1.9 كقاسم انتخابي من قانون سانت ليغو لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في نيسان القادموصرحت عاشور لوكالة نون الخبرية ان الكتل السياسية مستمرة بتجاهلها السمج لمطالبات الجماهير والقوى الفاعلة في العراق لتتوجها اليوم في تصويت البرلمان على اعتماد نسبة1.9 كقاسم انتخابي من قانون سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات القادمة

وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء"أن الكتل والاحزاب تريد ان توصل الشعب العراقي الى اليأس فهذه النسبة تعني دكتاتورية بلباس ديمقراطي وان لاتغيير الا من خلال رضا الاحزاب وتوافقاتهم

وختمت عاشور بقولها الا تعسا لكل من يريد ان يوصل هذا الشعب الى اليأس.

وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، على القاسم الانتخابي 1.9 في قانون الانتخابات المحلية.

فيما أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في وقت سابق، على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في شهر نيسان من العام المقبل، مبديا حرص المجلس على المضي باجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.

وكالة نون خاص

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