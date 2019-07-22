مقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة في مقديشو

2019/07/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير مستشفى المدينة محمد يوسف، إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابا، بينهم 12 حالة حرجة.وذكر فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، أن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.وأعلنت "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.يأتي هذا التفجير بعد أيام من هجوم يرجح وقوف "الشباب" وراءه أيضا، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جنوب شرقي البلاد.وتعاني الصومال حربا أهلية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور محمد سياد بري، ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

انتهى.ص.هـ.ح.

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