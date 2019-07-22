الثقافة النيابية تعلن تبنيها إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية

2019/07/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما دعت نقابتي الصحفيين العراقيين والفنانين والاتحاد العام للأدباء والكتاب الى ارسال قوائم بالأسماء لغرض ارسالها الى وزارتي الثقافة والمالية لاعتمادها وفقا للضوابط المعمول بها.وذكر أعضاء اللجنة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "شرائح الصحفيين والفنانين والادباء والكتاب يمثلون الواجهة الثقافية المشرقة للبلد، وقد وضعت اللجنة ضمن اولوياتها تحقيق هذا الهدف بإعادة صرف المكافآت التشجيعية التي توقفت منذ سنوات بسبب الظروف الاقتصادية حينها".وأشارت إلى "ارسالها عدد من المخاطبات لرئاسة مجلس النواب الموقرة والجهات المعنية، طالبة منهم ايجاد الصيغ القانونية والمالية التي تضمن اعادة العمل بها وادراجها ضمن التخصيصات المالية"، مبينة "انها تسعى لإدراجها ضمن الموازنة التكميلية لهذا العام، أو ضمن الموازنة العامة للدولة العراقية للعام المقبل على أقل تقدير".وأكدت اللجنة "اهتمامها بهذا الموضوع منذ بداية تشكيلها, وستبقى بعزمها على انجازه لتقديم اليسير لتلك الشرائح التي تستحق الاكثر لأنها قدمت الكثير للوطن"، مشيرة الى "انها ستعمل على تفعيل توجه رئيس مجلس النواب بزيادة مبلغ تلك المكافآت".

انتهى.ص.هـ.ح.

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