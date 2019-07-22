بالوثائق.. لجنة جمع المعلومات في التيار الصدري تنشر اسماء المشمولين بقضايا فساد

2019/07/22 | 22:04

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بغداد اليوم _ النجف

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخر زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عبد المهدي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفض

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على محاولات اسقاط حكومته، فيما أكد أن اسقاط الحكومة الحالية مغامرة لن تصب بمصلحة العراق، حسب قوله.

وقال عبد المهدي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور ن

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، نتائج التحقيق بقضية "تخابر" قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي مع جهات أجنبية.

وقال عد المهدي، في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يبث على قناة دجلة ا

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