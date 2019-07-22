رشيد غويلب - مستفيدة من التشريعات الأوربية في التضييق على اللاجئين / إدارة ترامب تصعد من اجراءات محاصرة المهاجرين وقمعهم

2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب شددت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا سياسة العزل والتضيق ضد المهاجرين واللاجئين.واعلنت وزارة الأمن الداخلي والعدل الأمريكية، تطبيق قاعدة "البلد الثالث" المطبقة في اوربا منذ بداية التسعينيات للحد من تدفق اللاجئين الى القارة العجوز.وبموجب هذه القاعدة، لا يحق لمن يدخل الولايات المتحدة عبر بلد ثالث تعده السلطات "آمنا" تقديم طلب للحصول على اللجوء.ويأتي هذا الاجراء للحد من الزيادة الك......

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