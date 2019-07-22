2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو ..



كركوك المدينة التي لايراد لها ان تكسر حاجز الخلاف

لايراد لعقدة كركوك ان تكسر الخلاف عليها حتى في القضايا المصيرية ،

البرلمان الذي عبر حاجز الصراع حول قانون انتخابات المجالس المحلية

،، توقف عند نقطتين اثنتين تتعلق واحدة منها باشكالية المدينة التي

تتصارع فيها القوميات الثلاث المتناحرة فضلا عن مخاوف اخرى تتعلق

بمصير اصوات النازحين.

تقرير جعفر الناصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. كركوك المدينة التي لايراد لها ان تكسر حاجز الخلاف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. كركوك المدينة التي لايراد لها ان تكسر حاجز الخلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).