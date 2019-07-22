عبد المهدي يضع إستقالته رهن البرلمان ويتحدث عن محاولات لإسقاط حكومته

2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، انه سيتحرم إرادة مجلس النواب اذا أراد إقالته من المنصب.

وقال عبد المهدي خلال لقائه مع عدد من القنوات الفضائية، إن "إراد مجلس النواب إقالة رئيس الوزراء فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الامانة" مؤكداً "لا يوجد تمسك بالسلطة ولا نعتقد ان القوى السياسية لا تمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب الى مثل هذه المغامرات".وأشار الى محاولات لإسقاط حكومته" مشدداً على ان "لا خشية لدينا من محاولات إسقاط الحكومة لاننا لم نتوجه الى الآخرين بل القوى السياسية هي التي توجهت الينا".ولفت الى ان "الحكومة اليوم أكثر صلابة وانسجاما وأصبح لديها ما تدافع عنه".وتابع عبد المهدي، ان "المنهاج الوزاري تحول الى برنامج حكومي وصدر للستة اشهر الاولى من عمر الحكومة تقرير جيد يضع الحكومة امام مسؤولياتها" مبينا ان "الحكومة تعمل وفق القواعد الصحيحة للعمل، وعلى القوى السياسية ان تراعي هذه القواعد".انتهى

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