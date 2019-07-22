هل انسحبت الإمارات من اليمن فعلا؟

2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان

في عام 1993 نجَحت القوّات التابعة للزعيم الصومالي الراحل محمد فرح عيديد في إسقاط طائرة مروحيّة أمريكيّة من طِراز Black Hawk، وقامت هذه

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