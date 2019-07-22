بهاتف متطور.. “هواوي” تعود للمنافسة

2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد Honor التابعة لـ “هواوي” للكشف عن هاتف جديد سيكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق حاليا.

وتبعا للإعلانات الترويجية التي انتشرت

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