2019/07/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبحث معه اخر التطورات الاقليمية وسبل خفض التوتر في المنطقة بعد التصعيد الاميرك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: هذا ما بحثه رئيس وزراء العراق مع الرئيس روحاني ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: هذا ما بحثه رئيس وزراء العراق مع الرئيس روحاني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).