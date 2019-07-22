2019/07/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ النجف الأشرف… أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، عن اعتقال عصابة متكونة من أربعة أفراد سرقت 19 مركبة.وقال الياسري في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “تم اعتقال عصابة لسرقة السيارات متكونة من أربعة أفراد أقدمت على سرقة 19 مركبة”.وطالب محافظ النجف، الحكومة ووزير الداخلية بـ “نصب منظومة كاميرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة سرقت 19 مركبة في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة سرقت 19 مركبة في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).