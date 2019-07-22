2019/07/22 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h0jZBcf0pRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - العقوبات الاميركية... اول الغيث اربعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - العقوبات الاميركية... اول الغيث اربعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).