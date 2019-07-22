أياكس ينافس بقوة على مقعد في دوري الأبطال

2019/07/22 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا الاثنين عن مواجهة بين الهولندي أياكس أمسترادام واليوناني باوك والبرتغالي بورتو مع كراسنودار الروسي.وسيكون طريق أياكس صعبا قبل الوصول إلى دور المجموعات من “التشامبيونزليغ” بعدما أوقعته القرعة في مواجهة بطل الدوري اليوناني.وكان أياكس الحصان الأسود في النسخة الماضية بوصوله إلى […]

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