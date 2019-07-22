عبد المهدي: الحشد الشعبي صنف من صنوف القوات المسلحة ولا يوجد دمج له

2019/07/22 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، لايوجد دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية، معتبرا أن من يفكر باضعاف الحشد الشعبي فانه لا يحرص على أمن العراق.وقال عبد المهدي في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين وتابعته /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي […]

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