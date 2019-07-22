2019/07/22 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق تلوث بيئي خطير يهدد بعض مناطق العاصمة العراقية #بغداد، بسبب حرق النفايات بشكل عشوائي في مناطق أطراف العاصمة، وتسبب هذا التلوث بنشر أمراض كثيرة وخطيرة، وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفايات تدفع أهالي بغداد إلى النزوح) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفايات تدفع أهالي بغداد إلى النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).