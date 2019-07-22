قـرب تـوقـيع عـقد اسـتـثـمـار الـغـاز مـع شـركـة أمـيـركـيـة

2019/07/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / سعد السماك

كشفت وزارة النفط عن قرب توقيع العقد النهائي لاستثمار الغاز المصاحب في حقل ارطاوي بمرحلته الاولى، وكذلك خطة للاستفادة من هذا المنتج من خمسة حقول اخرى.

وقال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبد الزهرة في تصريح خاص لـ"الصباح": انه بعد الانتهاء من تقديرات تخمين القيمة الاستثمارية سيتم اعلان توقيع العقد النهائي مع شركة اميركية لتشييد محطة عزل الغاز في حقل ارطاوي النفطي لاستثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا كمرحلة اولى شمال غرب البصرة، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستعلن في غضون المدة المقبلة وصولا الى اجمالي انتاج 600 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

واوضح ان الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا الذي شيدته شركة (جي اي بيكر هيوز) ويعد ثاني مشروع لشركته للاستثمار في الحقول النفطية في الحقول الجنوبية بالوقت الراهن.

واكد عبد الزهرة ان وزارة النفط تخطط للاعلان في العام 2022 عن التخلص من شعلة حرق الغاز في معظم الحقول المنتجة للنفط الخام بالبصرة والمحافظات الجنوبية لتعظيم الموارد المالية، وكذلك تجهيز محطات انتاج الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث تدعو مبادرة وزارة النفط إلى وقف حرق الغاز الطبيعي بحلول

العام 2022.

وبين ان وزارة النفط تعمل من خلال شركات الغاز التابعة لها وشركات جولات التراخيص النفطية الاولى ومؤسسات التمويل على تنفيذ هذه المبادرة، مبينا ان خطة الوزارة تنقسم الى جزأين الاول للاستثمار المباشر للوزارة في خمسة حقول هي مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والصبة والطوبة من خلال الاعلان عن تقديم دعوات للشركات المتخصصة في انشاء معامل لفصل الغاز المصاحب في تلك الحقول وتسليمها بعد التنفيذ لشركته، فيما يتضمن القسم الاخر وفق الخطة استثماره من قبل شركة غاز البصرة لحقول جولة التراخيص الاولى وهي حقل الرميلة العملاق والمشغل الرئيس له شركة (بي بي) البريطانية وحقل (غرب القرنة 1) والمشغل الرئيس شركة (لوك اويل) الروسية كذلك حقل (الزبير) الذي تستثمره شركة (ايني) الايطالية.

وتابع ان الكميات التي تحرق يوميا تفوق إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مرة، مضيفا انه ووفقا لذلك تم اعداد خطط توقف إهدار الغاز الطبيعي وإيجاد أسواق لبيعه أو وضعه في استخدامات

نافعة.

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