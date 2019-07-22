توزيع المنح العقارية بين ذوي شهداء واسط

2019/07/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

وزع فرع مؤسسة الشهداء في واسط دفعة جديدة من المنح العقارية بين ذوي الشهداء في المحافظة بمبالغ اجمالية بنحو ملياري دينار، مؤكدا اعتماد تاريخ الاستشهاد بعد العام 2014 في ترويج المعاملات التي تشمل شهداء الحشد الشعبي.

وقال مدير الفرع نصير الوائلي لمراسل (الصباح): ان المؤسسة اقامت احتفالية في مدينة الكوت حضرها كبار المسؤولين في المحافظة وذوو الشهداء، وتضمنت توزيع دفعة جديدة من مستحقات المنحة المقررة من قبل رئاسة الوزراء بين ذوي الشهداء السياسيين في المحافظة بمبالغ مالية شملت منحا عقارية لبناء وحدات سكنية.

واضاف انه جرى خلال الاحتفالية توزيع المنحة العقارية بين 90 عائلة من العائلات التي تسلمت قطع اراض سكنية في وقت سابق، بلغ اجماليها مليارا و 816 مليون دينار، لافتا الى ان هذه المبالغ تعتبر نصف منحة وسيتم توزيع النصف اللاحق بعد استحصال المبالغ الاضافية، مؤكدا ان المبالغ الموزعة هي منحة غير قابلة للرد مخصصة من قبل رئاسة الوزراء لرعاية ذوي الشهداء.

واوضح ان المؤسسة اعتمدت تاريخ الاستشهاد في ترويج معاملات تسلم المنح العقارية اعتبارا من العام 2014 من بينهم شهداء الحشد الشعبي، وسيتم ترويج المعاملات لمن استشهد في الاعوام اللاحقة.

واوضح ان الازمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2014 تسببت بايقاف صرف المنح العقارية بين ذوي الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة المالية، لافتا الى ان هناك وجبات اخرى وسيتم شمول جميع ذوي الشهداء للسنوات اللاحقة.

وبين الوائلي ان فرع المؤسسة في واسط تمكن من انجاز جميع المعاملات الخاصة بالشهداء السياسيين وبوقت قياسي حيث احتل المرتبة الاولى من بين المحافظات الاخرى، منوها بان الفرع ينتظر التخصيصات المالية الاخرى لشمول الوجبة الثانية كمنحة مالية غير مستردة من اجل تمكين تلك العائلات من بناء قطع الاراضي التي تم توزيعها من قبل المؤسسة في وقت سابق فضلا عن قطع الاراضي التي سيتم توزيعها مستقبلا.

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