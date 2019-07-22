انطلاق حملات تبليط الشوارع في الديوانية والأنبار

2019/07/22 | 22:28

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الديوانية / عباس رضا الموسوي الانبار /حارث العبيدي

انطلقت في محافظتي الديوانية والانبار حملتين جديدتين لتبليط الشوارع في اطار الجهود الرامية لتحسين الخدمات.

وقال مدير بلدية مركز محافظة الديوانية المهندس صلاح القصير في تصريح لـ"الصباح": ان الملاكات الفنية والهندسية باشرت تنفيذ اعمال تبليط تشمل شوارع في حي رمضان والتقية والكورنيش وام الخيل ضمن جهود البلدية للارتقاء بواقع الخدمات الضرورية التي يحتاج اليها المواطنون، مشيرا الى انطلاق حملة اخرى بالتزامن مع حملة التبليط تشمل تأهيل الشوارع والساحات العامة في مناطق حي الصدر الاولى والثانية والثالثة والرابعة وحي النهضة ومناطق حي الوحدة الاولى والثانية والثالثة.



واكد استمرار ملاكات بلدية الديوانية بتقديم كل امكانياتها لرفع مستوى الخدمات من خلال قيام القطاعات البلدية وبشكل يومي برفع النفايات والانقاض وغسل الشوارع واعمال اخرى، داعيا المواطنين الى التعاون مع الجهد البلدي المبذول لتحقيق الافضل.

يذكر ان بلدية مركز محافظة الديوانية نفذت خلال الاشهر الماضية حملة تبليط شملت احياء الجامعة والفرات والصدر والمعلمين والجتة والوحدة وغيرها من احياء سكنية تعاني من ضعف الخدمات مقابل الارتفاع المستمر بالكثافة السكانية.

وفي الانبار، ‎شهدت الشوارع الرئيسة والفرعية في مركز مدينة الرمادي حملة إعادة تأهيل واسعة، لم تقتصر على اعمال الإكساء فقط، بل شملت اعمال البنى التحتية والفوقية كاملة، إضافة الى استحداث مساحات خضراء على الأرصفة الجانبية.

مدير بلدية الرمادي المهندس عمر الدليمي، اوضح ان الحملة جاءت في إطار خطة كبرى وضعتها بلدية الرمادي تشمل إعادة تأهيل الطرق الرئيسة والداخلية في جميع مناطق المسؤولية منها مناطق غربي المدينة (التأميم والخمسة كيلو)، حيث باشرت الملاكات الفنية والهندسية اعمال إعادة تأهيل محيط الخمسة كيلو (الحولي) ابتداءً من مجمع الماء وصولا الى مدخل مجمع الفاروق السكني ضمن حملة تشمل عددا كبيرا من شوارع منطقة الخمسة كيلو.

وتابع ان الحملة شملت ايضا إعادة تأهيل شوارع حي الجمهوري المرحلة الثانية وحي الزراعة مقاطعة 76 وحي الاساتذة في منطقة التأميم، الى جانب ناحية الرحالية، علماً ان هناك مراحل اخرى سيتم تنفيذها وفق الخطة الزمنية والمواصفات المعتمدة لها. بدوره، قال مدير اعلام محافظة الانبار اسامة خليل: ان ملاكات مديرية بلدية الرمادي باشرت أعمال إكساء الطريق الرابط بين الحولي الجنوبي وشارع حي البكر في منطقة حي الضباط، مشيرا الى ان هذه الطرق متضررة جراء التخسفات الشديدة التي يعاني منها المارون عبرها، معتبراً ان انجازها سيسهم في تقديم خدمة مرورية باعتبارها مدخلا رئيسيا لمنطقة حي الضباط.

واضاف انه تم تبليط الطريق الرابط بين شارعي السيراميك والتأميم الرئيس، وكذلك أعمال المرحلة الأولى من تبليط طريق مدخل الشقق في منطقة التأميم، حيث يبلغ طول الشارع 1200م.

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