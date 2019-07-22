مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات ويرفع جلسته للخميس

2019/07/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب مساء، الاحد 22 تموز 2019 على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات فيما رفع جلسته للخميس المقبل.

وقال المجلس في بيان مقتضب، انه "صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018".وفي مستهل الجلسة، اعاد المجلس التصويت بالموافقة على قرار نيابي تضمن توصيات لحل ازمة السكن، والمقدم من لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي.كما صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، والذي تضمن مشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة.وقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترأسه جانبا من الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار بناء على طلب من اللجنة المعنية الى جلسة يوم الخميس المقبل.وارجأ المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية بناء على طلب لجنة التربية برد مشروع القانون الى الحكومة.كما وجهت رئاسة المجلس بتأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب اللجنة المختصة.بعدها اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني والصحة والبيئة .وركزت المداخلات على اهمية ان تكون عقوبة الايقاف المؤقت من صلاحية الوزارة وليس من صلاحية النقابة مع ضرورة زيادة سنوات الخدمة الى 15 سنة بدلا من 7 سنوات للمرشح لمنصب النقيب وان يتم اعتماد اليات محددة لحضور الاعضاء وعلى مراحل لعقد اجتماعات النقابة.وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل النواب.كما ناقش المجلس خلال الجلسة التي تراس جزاء منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس، عدد من الملفات المهمة التي تخص الجوانب الخدمية والاقتصادية وضرورة تقييم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت لجنة المعلومات في التيار الصدري، الاثنين (22 تموز 2019)، عن اسماء اشخاص قالت انهم مشمولون بقضايا فساد.

ونشرت اللجنة قوائم، تضمنت اسماء اشخاصا انتمو للتيار الصدري في السابق، وهم في مختلف محافظات العراق، لاسيما بغداد.

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخر زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عبد المهدي خلال لقاء خاص مشترك: "اعلمنا رسميا من الخارجية الأمريكية بأن سيكون لنا زيارة الى الولايات المتحدة،

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على محاولات اسقاط حكومته، فيما أكد أن اسقاط الحكومة الحالية مغامرة لن تصب بمصلحة العراق، حسب قوله.

وقال عبد المهدي، خلال لقاء خاص مشترك، إن "اراد مجلس النواب ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات ويرفع جلسته للخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات ويرفع جلسته للخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).