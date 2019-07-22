2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق يحطم رقماً قياسياً بعدد الحجاج لهذا العام..



فما هو العدد ؟

أعلنت هيأة الحج والعمرة، الاثنين، تحطيم العراق رقما قياسيا لأول

مرة بتاريخه، في عدد الحجاج الى بيت الله، وفيما بينت أن عدد الحجيج

هذا العام وصل الى 50 الف حاج، اشارت الى ان الرقم قابل للزيادة

خلال الأعوام المقبلة.

وقال الناطق باسم الهيأة حسن الكناني، في تصريح " إن "حصة العراق من

الحجيج كانت سابقا 33690، لكن بعد زيارة رئيس الوزراء الى السعودية

طلب زيادة حصة العراق نتيجة الزيادة السكانية وكذلك حرمان المواطنين

العراقيين من الذهاب الى الحج طيلة فترة حكم النظام السابق"، لافتا

الى انه "وعلى هذا الأساس وافقت السعودية على زيادة حصة العراق الى

50 الف حاج".وأضاف الكناني، أن "الرقم الذي تحقق العام الجاري في عدد الحجيج

يحصل لأول مرة بتاريخ العراق".وردا على سؤال، عن تواجد أعضاء في البرلمان ببعثة هذا العام الى

الديار المقدسة، ممن حصلوا على استثناء من الهيأة، أكد، ان "هيأة

الحج والعمرة حرصت منذ العام 2015 على عدم منح الموافقات الخاصة لاي

جهة، سواء حكومية او سياسية او حتى مواطنين، واقتصرت الموافقات عن

طريق التسجيل بالقرعة حصرا".وأوضح، أن "هناك بعض المسؤولين والسياسيين ورجال الدين متواجدين في

السعودية بموسم الحج، لكن هذا لا يتم عن طريق الهيأة، وانما تمنحهم

سفارة الرياض في بغداد ما يسمى فيز المجاملة، وهذا الموضوع خارج

مظلة الهيأة".

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