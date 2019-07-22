2019/07/22 | 22:36

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وزير الخارجية البريطاني: لا نسعى لمواجهة مع إيران

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن ضرورة اتخاذ عدد من

الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة

أوروبية مشتركة.

وقال هانت في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين:

“علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفر عبر مضيق

هرمز”.وأكد أن بريطانيا ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان

أمن الملاحة في المنطقة، مبينا أن لندن لا تسعى لمواجهة مع

إيران.وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة

كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل

السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز.

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