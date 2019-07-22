البرلمان يصوت على تعديل قانون الانتخابات المحلية وينهي قراءة مشروع نقابة التمريض‏ {موسع}

2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، وبحضور 217 نائبا، والتي استمرت الى مابعد الساعة العاشرة مساءا ، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم {12} ‏لسنة 2018 ‏وانهى قراءة مشروع قانون نقابة التمريض‏.‏

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم {12} لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة".وقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترأسه جانبا من الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار بناء على طلب من اللجنة المعنية الى جلسة يوم الخميس المقبل.وارجأ المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم {22} لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية بناء على طلب لجنة التربية برد مشروع القانون الى الحكومة.كما وجهت رئاسة المجلس بتأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب اللجنة المختصة.بعدها اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني والصحة والبيئة .وركزت المداخلات على اهمية ان تكون عقوبة الايقاف المؤقت من صلاحية الوزارة وليس من صلاحية النقابة مع ضرورة زيادة سنوات الخدمة الى 15 سنة بدلا من 7 سنوات للمرشح لمنصب النقيب وان يتم اعتماد اليات محددة لحضور الاعضاء وعلى مراحل لعقد اجتماعات النقابة.وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل النواب.كما ناقش المجلس خلال الجلسة التي تراس جزاء منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس، عدد من الملفات المهمة التي تخص الجوانب الخدمية والاقتصادية وضرورة تقييم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 25/7/2019.انتهى

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