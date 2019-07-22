{الفرات نيوز} تنشر التعديل الخاص بكركوك في قانون انتخابات المحافظات

2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقر مجلس النواب، تعديلاً خاصاً في انتخابات محافظة كركوك ضمن التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ الذي أقره المجلس مساء اليوم الأثنين.

وبحسب مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} فان "البند السابع من المادة 35 من القانون نص {تلتزم مفوضية الانتخابات بتدقيق ومطابقة جل الناخبين بمحافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 من كانون الأول من سنة 2020، على ان يتم عزل الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين بين سجل انتخابات كركوك الحالي يستثنى منه الذين اشتركوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة 140 من الدستور في محافظة كركوك".وأشار الى ان "البند الثامن من المادة 35 المتعلقة بكركوك أيضا نص {تلتزم المفوضية باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي في محطات المطعون بها في الانتخابات المقبلة بما يتعلق بكركوك}".انتهى

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