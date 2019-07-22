الثقافة النيابية تعلن تبنيها إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة التكميلية

2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، تبنيها مع رئاسة البرلمان اضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية او في العام المقبل،فيما

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