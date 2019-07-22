لماذا علينا مقاطعة انتخابات كيان الاحتلال؟

2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير أندراوس

“لن أُصوِّت لبرلمانٍ يضُمّ قاتلي وجزّاري شعبي العربيّ الفلسطينيّ! لن أُصوِّت لبرلمانٍ حليفٍ لقوى الاستكبار الإرهابيّة وفي مُقدّمتها أمريكا، التي يقودها السمسار المعتوه ترامب!

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