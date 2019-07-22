البرلمان يُصوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات ويرفع جلسته ليوم الخميس المقبل

2019/07/22 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… صوت مجلس النواب، الاثنين، على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال مصدر مطلع تابعته / بدر نيوز/ ، ان “البرلمان صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨”.واضاف ان “مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس الساعة الواحدة بعد […]

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