مسلحون يعتدون بالضرب على ضابط مرور وسط بغداد

2019/07/22 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس أفاد مصد امني، اليوم الاثنين، بأن مسلحين اعتدوا بالضرب على ضابط مرور، وسط بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس”،إنه “اثناء ممارسة من قبل دورية المفارز المشتركة ضمن ساحة الخلاني، وسط بغداد، تم ايقاف ٥ عجلات”.واضاف ان “العجلات كان يستقلها ١٢ مسلحا قاموا بالاعتداء بالضرب على ضابط برتبة ملازم اول تابع لمديرية المرور، اثناء

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