عبد المهدي يبحث مع [ابو مازن]

2019/07/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبدالله الجبوري قرار الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على شخصيات عراقية بينها الجبوري.

وذكر بيان لمكتب رئيس كتلة المحور تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان الجانبين بحثا "آخر المستجدات السياسية ومنع تداعيات قرار الخزانة الأمريكية من الانتقاص من سيادة القرار الرسمي العراقي و حماية دستورية مؤسسة الحكم بشقيها التشريعي والتنفيذي".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في 18 من الشهر الجاري عقوبات على أربعة عراقيين، من بينهم اثنان من قادة فصيلين من فصائل الحشد الشعبي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوباتٍ على كلٍ من، ريان الكلداني، قائد[كتائب بابليون] أو [اللواء 50] ، و[وعد قدّو] قائد قوات سهل نينوى المعروفة بـ "اللواء 30".وتطال العقوبات الأمريكية اثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين، هما نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق، اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض واشنطن حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.

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