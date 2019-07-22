عبد المهدي: اسقاط الحكومة الحالية مغامرة لن تصب بمصلحة العراق

2019/07/22 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،

اليوم الاثنين، على محاولات اسقاط حكومته، فيما أكد أن اسقاط الحكومة الحالية

مغامرة لن تصب بمصلحة العراق، حسب قوله.

وقال عبد المهدي، في لقاء مع مجموعة صحفيين بثه الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء تابعه “النور نيوز” إن “اراد مجلس النواب اقالة رئيس الوزراء فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الامانة”، مؤكداً عدم “وجود تمسك بالسلطة، ولا نعتقد ان القوى السياسية لا تمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب الى مثل هذه المغامرات”.

وأضاف عبد المهدي، أن “البلاد في

مرحلة جديدة والمرحلة السابقة قد انتهت، ويجب ان نبني لمعادلة جديدة، ولست مع إضعاف

الاحزاب فالأحزاب مهمة جدا في اي نظام ديمقراطي”، مشيراً إلى أن “محاصصة

الاحزاب في مجلس النواب هي حق لكنها في الدولة خطأ فيجب ان يتساوى في الدولة

المنتمي واللا منتمي”.

وتابع رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن

“الاحزاب لها مساحة العمل السياسي ومجلس النواب، ويجب ان نحمي الاحزاب

ونرشدها ايضا وتكون هناك شفافية بين الاحزاب والجمهور”، مبيناً أنه “لم

تتشكل لدينا بعد معارضة راشدة ولا اغلبية راشدة، ولا نزال نعيش ارهاصات

الماضي”.

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