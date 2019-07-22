2019/07/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

اعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي

هنت، ان ما تقوم به ايران من تهديد للملاحة الدولية سيكون ثمنه وجود غربي عسكري

ضخم بامتداد سواحل طهران.

وقال هنت في كلمة له خلال جلسة

بالبرلمان البريطاني “لو استمرت إيران بهذا المسار فعليهم تحمل الثمن وهو وجود

عسكري بريطاني ضخم بالخليج”، مشيراً إلى أن “جهود بريطانيا تنصب على تهدئة

التوترات ولا تسعى للمواجهة”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، “سنسعى

الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية، ولن نسعى لاستبعاد البحرية الأمريكية من

قوة المهام البحرية المتعددة الجنسيات”.

وأكد الوزير البريطاني، أنه “ليس

بإمكان البحرية الملكية مرافقة كل سفينة”، مطالبا السفن التي ترفع علم بريطانيا أن

“تخطر السلطات البريطانية في حال عبورهم مضيق هرمز لتوفير الحماية”.

واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية

“استينا إمبيرو” الخميس الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس

الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد

الطاقم.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية البريطاني يكشف “سيناريو العقاب”: هذا ما ستواجهه إيران) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية البريطاني يكشف “سيناريو العقاب”: هذا ما ستواجهه إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).