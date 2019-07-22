موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والاقضية التابعة لها ‏

2019/07/22 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، وبحضور 217 نائبا، و استمرت الى مابعد الساعة العاشرة مساء، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) ‏لسنة 2018 ‏وانهى قراءة مشروع قانون نقابة التمريض‏.‏

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