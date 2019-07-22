روحاني لعبد المهدي: إيران أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز

2019/07/22 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، إن طهران كان ولا يزال أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.وأكد روحاني أن أمن المنطقة واستقرارها بالنسبة لإيران مسألة “بالغة الأهمية”، مشيرا إلى أن حل مشاكل المنطقة يمكن من خلال الحوار بين دول المنطقة.[…]

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