2019/07/22 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. YRB .. الحلقة 4 - 2019/7/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hfSl6_E13nw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. YRB .. الحلقة 4 - 2019/7/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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