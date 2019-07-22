2019/07/22 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s0IjrOgq6f0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب يدعو لـ "ثورة" على المنافذ الحدودية: منظومة مرتبطة بعصابات دولية !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب يدعو لـ "ثورة" على المنافذ الحدودية: منظومة مرتبطة بعصابات دولية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).