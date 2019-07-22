برشلونة يستعد لتجديد عقد ميسي حتى سن الـ36

2019/07/22 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عمر الـ32 عام، لايزال نادي برشلونة الإسباني يسعى لتجديد عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عام إضافي.صاحب الـ32 عامًا، يتبقى له عامين مع برشلونة لينتهي عقده، ولكن النادي الإسباني يحرص على تمديد العقد لمدة عام إضافي.شبكة "ESPN" العالمية، أكدت بأن النادي الإسباني مستعد لتوقيع العقد العاشر مع ليونيل ميسي، منذ أول عقد احترافي في 2004.وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، سيقود المفاوضات بنفسه مع والد ليونيل ميسي، خورخي، الذي يعمل أيضًا وكيلًا لنجله.هناك بند في عقد ليونيل مع برشلونة بالتجديد لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حتى عام 2022، لكن بارتوميو حريص على التوصل لاتفاق جديد يربط اللاعب لمدة 4 سنوات ليكون عمره الـ36 عامًا.ويدرك بارتوميو أن ليونيل اهتماماته الرئيسية ليست فقط مالية، ويأمل أن يقدم له أفضل تشكيلة ممكنه ليجعله يفوز بدوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2015 عن النادي الكتالوني.رئيس النادي الكتالوني يدرك أيضًا، أن ليونيل يرغب في إنهاء مسيرته مع برشلونة، ويريد أن يحتفظ به حتى عمر الـ36 عامًا، ومعرفة ما قد يحدث مستقبلًا

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