2019/07/22 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وجود سلاح خارج إطار الدولة.

وقال عبد المهدي خلال لقائه مع عدد من القنوات الفضائية ان "الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولا يمكن التفكير بإضعافه او أهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة أصولية منظمة، ولا يوجد سلاح خارج إطار الدولة".وأضاف ان "قرار تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي قرار عراقي خالص".وتابع عبد المهدي "هناك حسن نية لدى الاطراف السياسية الكبيرة ورغبة في التعاون مع الحكومة بخصوص المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة، وأيضاً هناك ضغوطات وهي وجهات نظر يجب ان يأخذ بها رئيس الوزراء وهو أمر طبيعي".وأشار عبد المهدي الى، ان "انتقلنا من الامر الديواني الخاص بتنظيم أوضاع الحشد الشعبي الى التنفيذ وإغلاق المقار والمكاتب لنصبح أمام صورة واحدة هي ان يكون الحشد الشعبي كالجيش وكالشرطة ويكون صنفا منضبطا وله هيكليته ونظامه الداخلي ورتبه، وهذه حماية له وضبط لوضع القوات المسلحة بالكامل".وأكد ان "قوات الحشد الشعبي رحبت علنا ومن خلال رسائل وبيانات رسمية بالامر الديواني الذي اصدرناه لتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي" نافياً "وجود دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية".



واستطرد بالقول "قلنا ونقول ان اي انسان يحمل السلاح يجب ان يكون تحت السلطة العراقية ولايوجد سلاح خارج الدولة ولا توجد نشاطات مسلحة خارج الدولة ولاتوجد قوى أخرى تضع مايجب على الدولة ان تضعه فيما يخص امن المواطن وحركته ومستقبله وعيشه، وهذا الامر ليس سهلا ولكن سيتم بشكل تدريجي".وبين "طالبنا دائما بإثباتات حول شبهات ممن يدعي هذه الشبهات ونرسل الفرق والمتخصصين الى المواقع التي يتم الحديث عنها للتدقيق في هذه الادعاءات".وكشف رئيس الوزراء "هنالك من يريد حشر الدولة العراقية في صراع، ومن دون الحشد الشعبي ومن دون القوات المسلحة لايمكن معالجة اي خرق يحصل في هذه القوات، فمن دون الحشد لا يمكن معالجة اخطاء الحشد ومن دون القوات المسلحة لايمكن معالجة اخطاء القوات المسلحة، وهنالك من يضع شرخا بين الحشد والقوات المسلحة ويريد التفريق بينهما".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: لا يوجد سلاح خارج إطار الدولة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: لا يوجد سلاح خارج إطار الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).