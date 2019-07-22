الجفاف يقتل واحد من أجمل ملاعب العراق بسبب الديون

2019/07/22 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يتعرض واحد من اجمل الملاعب في العراق الى جفاف قاتل بسبب الديون.

وكشف مصدر {للفرات نيوز} ان" ملعب النجف الدولي يتعرض الى الجفاف بسبب قطع الماء عن الملعب من قبل مديرية الماء في النجف الاشرف".وعزا أسباب القطع الى" طلب مديرية الماء ادارة الملعب فواتير بقيمة ١٢٠ مليون دينار".وأشار ان" المديرية قطعت الماء عن الملعب منذ ستة أشهر".يشار الى ان ملعب النجف الدولي يتسع لـ 30 ألف متفرج يقع في محافظة النجف.ووضع حجر الأساس له في عام 2011، وتم بنائه بواسطة شركة عبد الله عويز الجبوري للمقاولات ويحتوي على ملعبين اضافيين للتدريب احدها بسعة 2000 متفرج والاخر بسعة 400 متفرج، وبكلفة 83 مليون دولار أمريكي.وافتتح الملعب في الـ5 من شهر أيار 2018.انتهى

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