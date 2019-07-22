لافروف يبحث مع تشاووش أوغلو الوضع في إدلب

2019/07/22 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وشددا على أهمية تنسيق الجهود

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