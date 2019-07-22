اكتشاف منفذ مائي يلوث شريان الحياة الوحيد لقضاء الشطرة

2019/07/22 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار

اعلنت الإدارة المحلية بقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، عن إغلاق منفذ مائي ملوث يفرغ مياهه بنهر الغراف وسط القضاء.

وقال قائممقام

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