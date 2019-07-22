2019/07/22 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

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