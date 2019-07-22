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وزارة التخطيط تعلن اكتمال "الإطار المؤسسي" لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030


وزارة التخطيط تعلن اكتمال
2019/07/22 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ظل اقتصاد متنوع

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