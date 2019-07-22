2019/07/22 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود على إن سبب إصابة حقل الدجاج اللاحم في منطقة الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة يعود إلى اسباب إدارية وعدم وجود خطة وقائية سليمة لدى المربين وجدول لقاحات علمية .وأضاف سعود ، بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم في قضاء الهندية من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة : مرض نيوكاسل من الأمراض المتوطنة في العراق منذ عشرات السنين ..



ولا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي النعيم نيوز.

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