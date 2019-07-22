2019/07/22 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه من اليوميات : تموز 2019 وسام صباح الورد مساء الخير هولندةتستحق هولندة ان تكون المعلمة الأولى للدول والشعوب في احترام حرية وكرامة الإنسان وتعليمه القيم والأخلاق والتربية والتنظيم والعدالة ...السجون والسجناء فيها مثالا .١-;-٦-;- تموز ....ودّعت مدينة حيفا يوم 16 / 7 / 2019 محامية الفقراء والمهمشين والعمال والمزارعين المدافعين عن الأرض أرضهم وأبناء المخيم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - من اليوميات ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - من اليوميات ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).