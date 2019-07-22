2019/07/22 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التيار الصدري، الدفعة الأولى من أعضاء وقادة التيار المشمولين بقضايا فساد.وشملت الوثائق التي سربت من بعض المقربين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حالات ابتزاز وتهديد بالقتل واستيلاء على قطع اراضي وحالات فساد اخرى من بعض المسؤولين في الدولة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الدفعة الأولى من أعضاء وقادة التيار الصدري المشمولين بقضايا فساد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الدفعة الأولى من أعضاء وقادة التيار الصدري المشمولين بقضايا فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).