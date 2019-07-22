الكمارك :الجهود الاستثنائية في كمرك طريبيل تحقق ايرادا قارب المليار وسبعمائة مليون دينار

2019/07/22 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس الاحد قارب المليار وسبعمائة مليون دينار وقالت الهيئة في بيان ، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر الهيئة.وطالبت الهيئة […]

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