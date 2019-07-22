2019/07/22 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تطمئن المواطنين وتؤكد ان نفوق الدجاج في احد حقول كربلاء سببه اداري ولا علاقة له بالمستورد أو المحلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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